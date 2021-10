Pochettino revela o seu favorito à Bola de Ouro: «Mesmo que não o treinasse escolhia-o»

O treinador do PSG, Mauricio Pochettino, falou sobre um dos assuntos do momento, a Bola de Ouro. Numa equipa recheada de estrelas, com quatro dos seus jogadores nomeados para o galardão (Donnaruma, Neymar, Mbappé e Messi), poderia ser difícil para o técnico escolher o favorito ao prémio. Porém, para Pochettino, a escolha é clara.





"Bola de Ouro para o Messi. Mesmo que não o treinasse escolhia-o, sem dúvida", respondeu o técnico quando questionado sobre quem deveria vencer o prémio.Contudo, os outros dois jogadores que o treinador argentino no pódio... não são do PSG. "Colocaria Lewandowski em segundo lugar e Cristiano Ronaldo em terceiro, pois é incrível em mentalidade, paixão e amor ao futebol", concluiu.Na mesma conferência, Pochettino teve ainda a possibilidade de abordar outros dos temas quentes do balneário do clube parisiense:. "Ele está calmo, não tenho dúvidas do seu profissionalismo, ele é maduro o suficiente para lidar com a situação. Para o seu futuro ele tomará a decisão que tiver de tomar e o clube fará tudo o que for possível para conseguir mantê-lo até porque estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo, com um enorme potencial e só 22 anos. O clube tentará convencê-lo e seduzi-lo a ficar e, como treinador, ficaria muito feliz se ele ficasse por muitos anos. Ele comunicou qual a sua posição há alguns meses, mas isso pode mudar no futuro. O PSG tem a esperança e a capacidade de o seduzir e oferecer-lhe o que ele precisa para ser feliz aqui, depois será ele a decidir. O seu contrato expira no dia 30 de junho de 2022 e até lá haverá sempre uma chance de ele mudar de ideias", concluiu.