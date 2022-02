Pochettino sofreu por causa do golo de Mbappé: «Pensei que tinha partido o nariz!»

Não é todos os dias que se derrota o Real Madrid , ainda por cima com um golaço aos 90'+4 . E, por isso, no momento em que Kylian Mbappé desfez o nulo e deu a vitória ao Paris SG, foi a loucura no Parque dos Príncipes, com jogadores e equipa técnica numa celebração eufórica. Ora, no meio do festejo houve espaço para um momento insólito, quando Mauricio Pochettino foi 'atacado' por Leandro Paredes..."Após o golo senti duas coisas. A primeira foi alegria, mas depois o Paredes deu-me com o peito no nariz e pensei que o tinha partido! Tive que ir ao médico e dizer-lhe que achava que tinha mesmo partido. Foi isso que senti: alegria e depois que me tinham partido o nariz", revelou o argentino, entre risos.