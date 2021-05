Polícia detém homem que entra na propriedade de Neymar

A polícia francesa deteve um indivíduo que entrou na propriedade de Neymar, nos arredores de Paris, na madrugada de sábado para domingo, por volta da 1h30 da manhã.





Segundo o jornal francês 'L'Équipe', o homem foi apanhado pelos seguranças do jogador brasileiro do PSG a poucos metros da porta da casa, localizada em La Celle-Saint-Cloud.O indivíduo teria problemas do foro mental e por isso acabou por ser internado num hospital psiquiátrico.