Polícia que foi a casa de Di María no dia do assalto tirou fotos à residência e à família

As autoridades francesas abriram uma investigação visando a atuação do polícia que acorreu a casa de Di María, em Paris, na sequência do assalto de que foi vítima a família do jogador argentino do PSG no último domingo.





Segundo revela o canal de televisão LCI, o agente que se apresentou no local tirou fotos da casa e das pessoas que lá se encontravam, tendo depois partilhado tudo nas redes sociais.Outros agentes ouvidos pela LCI lamentaram o sucedido. "Tirou fotos da família, das divisões e partilhou-as nas redes sociais. Isto não devia ter acontecido. Dá uma má imagem."