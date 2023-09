Presidente do PSG encontra-se com Rei Carlos III: «Uma honra e um privilégio»

O rei Carlos III e a rainha Camila iniciaram na quarta-feira uma visita de Estado a França. Hoje, estiveram reunidos com o presidente do PSG para que Nasser Al-Khelaïfi apresentasse as iniciativas da Fundação Paris Saint-Germain no sentido de promover a inclusão no desporto. Marie-Antoinette Katoto, avançada do clube francês, e o defesa-central Kimpebe também estiveram presentes, tal como várias crianças que recebem apoio."Foi uma grande honra e um privilégio dar as boas-vindas ao rei Carlos III e à rainha Camila para sublinhar o trabalho incrível da Fundação do PSG. O clube está orgulhoso por ter um impacto positivo nas comunidades locais e naqueles que precisam, especialmente em Paris. Foi uma honra apresentar os projetos e iniciativas a Suas Majestades", referiu Nasser Al-Khelaïfi aos meios oficiais do PSG.