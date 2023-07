Presidente do PSG faz ultimato a Mbappé: «Se não assinar um novo contrato, a porta está aberta»

Momentos após a cerimónia de apresentação de Luis Enrique como novo treinador do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês, concedeu uma pequena entrevista com um grupo de jornalistas onde abordou a questão contratual de Kylian Mbappé.Em declarações citadas pelo jornal francês 'Le Parisien', o líder dos parisienses sublinhou que o craque não assinará como jogador livre por nenhuma equipa e que se não quiser assinar um novo contrato com o PSG nas duas próximas semanas que a porta da saída está "aberta"."Queremos que ele fique mas não pode sair a custo zero. Foi esse o nosso acordo verbal e que ele mesmo expressou publicamente numa entrevista. Por isso, é uma questão que está fora de debate. Fiquei realmente chocado quando ouvi dizer que ele tinha a intenção de deixar o clube a custo zero. É muito desapontante porque o Kylian é um rapaz fantástico, um verdadeiro cavalheiro, e partir a custo zero iria enfraquecer o maior clube de França, não ele. Fiquei chocado e desapontado quando recebi esta informação. E é por isso que ele tem de decidir na próxima semana, no máximo dentro de duas semanas. E se ele não quiser assinar um novo contrato, a porta [da saída] está aberta. É assim para ele e para todos os outros. Ninguém é maior do que o clube, nenhum jogador, nem sequer eu mesmo. Que isso fique muito claro. No futebol, nunca ninguém viu um clube deixar sair o seu melhor jogador a custo zero. Isso nunca aconteceu", disse.