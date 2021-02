Presidente do PSG furioso em Camp Nou virou costas ao penálti de Messi

O PSG venceu o Barcelona na 1.ª mão dos oitavos de final por 4-1, mas foram os catalães que abriram o marcador primeiro com um penálti convertido por Lionel Messi, uma situação que causou tensão na tribuna presidencial de Camp Nou onde também se encontrava Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG.





Segundo o 'Mundo Deportivo', o episódio de 'fúria' teve lugar aos 27 minutos, quando o árbitro, Bjorn Kuipers, assinalou o penálti por falta de Layvin Kurzawa sobre Frenkie de Jong, que acabaria por resultar no 1-0. Al-Khelaifi terá aplaudido o presidente da Comissão de Gestão do Barcelona, Carles Tusquets, e depois virou-se para o secretário-geral da UEFA, Giorgio Marchetti, gritando "Giorgio, viva o Barça!".Nasser Al-Khelaifi foi mais longe, levantou-se e abandonou a tribuna não assistindo ao golo de Messi. Acabou por regressar pouco depois para ver a reviravolta (e de que maneira) do resultado.