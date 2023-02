Presidente do PSG investigado por suspeitas de sequestro e tortura no Qatar

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, está a ser investigado por suspeitas de sequestro e tortura no Qatar, depois de ter sido acusado pelo empresário e 'lobista' Tayeb Benabderrahmane, que afirma ter documentos que podem "comprometer gravemente" o dirigente, avança o 'L'Équipe'.Ao que tudo indica, Benabderrahmane terá alegadamente, em sua posse, "um telemóvel de Al-Khelaifi", que o pode comprometer no que diz respeito ao Mundial do Qatar e à atribuição, ao Médio Oriente e à 'beIN Media', dos direitos televisivos relativos aos Mundiais de 2026 e 2030.Recorde-se que, já em novembro do ano passado, o mordomo de Al-Khelaifi contou à justiça francesa ter destruído documentos confidenciais , a mando do presidente do PSG, ocultando-os da polícia. Segundo a informação divulgada à data, as autoridades comprovaram que há nesses documentos informação sensível sobre o Mundial do Qatar.