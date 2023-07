Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Presidente do PSG 'maravilhado' com Luís Campos: «Pode ligar-me à meia-noite, à uma da manhã...» Nasser Al-Khelaïfi teceu vários elogios ao dirigente português, que assume funções como conselheiro desportivo no PSG





• Foto: Action Images