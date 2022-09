Presidente do PSG no Football Talks: «Há clubes muito endividados e isso é um perigo»

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, foi o primeiro orador do Football Talks - fórum de reflexão que reúne, na Cidade do Futebol, muitos nomes conhecidos dos adeptos -, num painel dedicado ao tema 'O Futuro do Futebol'.O dirigente do clube francês alertou para a importância da sustentabilidade financeira. "Nós investimos, não compramos, porque adoramos o futebol. Na covid, o investimento salvou o futebol. Mas há clubes muito endividados e isso é um perigo", referiu o qatari.Al-Khelaifi, que sempre se manifestou contra a Superliga Europeia, elogiou também o novo formato da Liga dos Campeões. "Esta nova fórmula aumenta o número de jogos em 150 por cento e já está a ser um sucesso. Estamos unidos no sentido de desenvolver o futebol, respeitar os adeptos e os media, pois o ecossistema do futebol é muito maior que dois ou três clubes. Isso é muito importante para todos nós".