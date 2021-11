Primo do dono do PSG confirma contratação de Zidane

?



Les choses sont réglées.

Bientôt annoncé..



Bienvenue Zezo — ???????? ????? ?????? ???? ?????????? (@khm_althani) November 26, 2021

Zinedine Zidane parece estar cada vez mais próximo do PSG. Ontem o jornal 'Le Parisien' noticiava que as negociações avançavam a bom ritmo e à noite um primo do dono do clube francês - que também revelou a contratação de Messi, bem como detalhes das negociações entre Mbappé e o Real Madrid - confirmou no Twitter que o acordo estava fechado."As coisas estão resolvidas. Em breve será anunciado. Bem-vindo Zezo", escreveu Khalifah Bin Hamad Al-Thani naquela rede social, partilhando depois uma foto de Zidane onde escreveu "boas noites".Recorde-se que Zidane era pretendido pelo Manchester United, para substituir Ole Gunnar Solskjaer, mas o francês recusou o convite. Os red devils olharam então para Mauricio Pochettino, atual treinador do PSG.Os red devils contrataram o alemão Ralf Rangnick até ao final da época. A ideia será depois contarem com Pochettino, que por sua vez seria substituído por Zidane no Parque dos Príncipes.