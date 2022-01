PSG adia digressão ao Qatar e Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O estágio de inverno do Paris Saint-Germain, previsto para o período entre 16 e 19 de janeiro, no Qatar e Arábia Saudita, foi adiado "devido à situação sanitária em França", anunciou hoje o clube parisiense.

"Tendo em conta a situação sanitária em França, o Paris Saint-Germain decidiu preservar a saúde do seu 'staff' e dos seus futebolistas e adiar a digressão de inverno no Qatar e o jogo particular em Riade", comunicou o clube, em referência à pandemia de covid-19.

O PSG, treinado pelo argentino Maurício Pochettino, conta no seu plantel com os futebolistas internacionais portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes.