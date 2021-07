PSG anunciou Sergio Ramos e até revelou número da camisola... mas apagou tudo

Sergio Ramos chegou esta quarta-feira a França, realizou exames médicos, assinou contrato e chegou a ser oficializado pelo Paris Saint-Germain no site oficial do emblema parisiense. Só que minutos depois... a notícia foi retirada.





O PSG revelou mesmo que Sergio Ramos irá utilizar o número 4 (tal como acontecia no Real Madrid), numa nota que incluía ainda declarações do defesa-central, de 35 anos. "Aprecio o número 4 e é também uma superstição, pois usei-o desde o início da carreira, acompanhou-me e trouxe-me sorte e vitórias. Agora faz parte de mim como pessoa e profissional. É um privilégio poder usá-lo numa grande equipa, como é o caso do Paris Saint-Germain", podia ler-se.Quem fia a 'perder' é Thilo Kehrer, defesa-central alemão do PSG, que usava precisamente o número 4 e terá de escolher um novo número.