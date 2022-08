PSG arranca para ciclo de sete jogos em 21 dias

Sem Vitinha, que cumpre castigo devido à acumulação de amarelos – Renato Sanches deverá, assim, ser titular pela primeira vez –, o PSG enfrenta hoje o primeiro grande teste da época na Ligue 1 ao enfrentar o Monaco. E Christophe Galtier fez questão de alertar ontem para a necessidade de gerir o cansaço do plantel, no início de uma série de 7 jogos em 21 dias. "Tenho um plantel de qualidade e conto com isso. É indispensável que os jogadores sejam substituídos e que entrem outros para manter a frescura e a lucidez nesta série de jogos", alertou o treinador do rival do Benfica na Champions.

Lens na liderança

O PSG soma só vitórias mas entra em campo no 2º lugar, pois o Lens confirmou ontem o excelente início de época e ascendeu provisoriamente à liderança ao bater (2-1) o Rennes. Com o português David Costa no onze, Fofana e Openda garantiram a vitória.