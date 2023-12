PSG assegura encaixe de 600 milhões de euros

Milhões que geram mais milhões. A Qatar Sports Investments, que detinha 100 por cento das ações do PSG, anunciou a venda de uma participação minoritária à Arctos Partners Sports, num acordo avaliado em 600 M€. A imprensa francesa estima que o fundo de investimento norte-americano fique com 15 por cento das ações do clube que está avaliado em 4.250 milhões de euros. De acordo com a informação revelada pelo clube, "o investimento da Arctos será direcionado para o crescimento das operações do PSG e também para apoiar as iniciativas imobiliárias estratégicas do clube".

"Estamos muito satisfeitos por acolher a Arctos na família do PSG como parceiro estratégico e investidor. É um parceiro fantástico para nos ajudar a atingir os nossos objetivos, trazendo conhecimentos estratégicos, ideias e inovação ao nosso negócio, ao mesmo tempo que proporciona investimento e novas relações para apoiar os nossos objetivos futebolísticos e desportivos", declarou Nasser Al-Khelaifi, líder do clube francês. Por sua vez, Doc O’Connor, cofundador e sócio-gerente da Arctos Partner, afirmou: "O nosso investimento no clube está totalmente alinhado com a nossa estratégia de estabelecer parcerias com as melhores equipas da América do Norte e da Europa. Estamos muito satisfeitos por nos juntarmos à família PSG e esperamos trabalhar com o presidente para maximizar o potencial do clube."

Donnarumma suspenso

Entretanto, a Ligue 1 anunciou que guardião Donnarumma foi suspenso por dois jogos depois de ter sido expulso no embate entre o PSG e Le Havre (2-0). O internacional italiano vai falhar, assim, os jogos com o Nantes e com o Lille, de Paulo Fonseca. As exibições de Donnarumma têm sido bastante questionadas devido aos vários erros cometidos nas últimas semanas.



Por: João Cruz