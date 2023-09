PSG autoriza Kang-In Lee a ir aos Jogos Asiáticos para se livrar do serviço militar

Apesar de ter sido contratado há pouco mais de dois meses por 22 milhões de euros, o PSG prepara-se para libertar durante algumas semanas o extremo sul-coreano Kang-In Lee para disputar os Jogos Asiáticos que começam no próximo dia 23. Esta cedência do clube francês tem, no entanto, uma peculiaridade curiosa: é que a participação de Kang-In Lee na competição permitirá que o jogador fique isento de ter de cumprir o serviço militar obrigatório daquele país.No caso do jogador chegar até à final dos Jogos Asiáticos falhará assim o jogo da Champions com o Newcastle (4 de outubro), além das partidas da liga francesa frente ao Marselha (24 setembro), Clermont (30 setembro), Rennes (8 de outubro, data do derradeiro jogo da competição asiática).Os jogos asiáticos realizam-se na China e decorrem de 23 de setembro a 8 de outubro.