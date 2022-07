PSG bate Kawazaki com ajuda de três portugueses e Messi em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Paris Saint-Germain, campeão francês em título, venceu esta quarta-feira os japoneses do Kawasaki Frontale por 2-1, num particular, disputado em Tóquio, em que alinharam três portugueses e no qual se destacou Lionel Messi.

O internacional argentino inaugurou o marcador, aos 32 minutos, assistido pelo marroquino Hakimi, e esteve na jogada do segundo golo, aos 58', com uma dupla tabela com o espanhol Juan Bernat, que centrou para o desvio de Arnaud Kalimuendo.

Por seu lado, Kazuya Yamamura marcou, aos 84 minutos, de cabeça, após um canto, o tento dos nipónicos.

De início, o novo treinador dos parisienses, Christophe Galtier fez alinhar Vitinha e Nuno Mendes, num 3-4-3 com Messi, Mbappé e Neymar no trio ofensivo, e, na segunda parte, aos 62 minutos, entrou Danilo Pereira.

Nuno Mendes saiu ao intervalo, substituído por Bernat, e numa altura em que também entrou o ex-leão Sarabia, enquanto Vitinha foi substituído aos 62 minutos, juntamente com Messi.