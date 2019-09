PSG com várias dores de cabeça para o embate com o Real Madrid

O Paris Saint-Germain estreia-se na Liga dos Campeões na próxima quarta-feira, diante do Real Madrid, e o técnico Thomas Tuchel está com 'valentes' dores de cabeça para formar o onze, principalmente a frente de ataque. É que o tridente de luxo da equipa parisiense - Neymar, Cavani e Mbappé - está indisponivel para o encontro, pelo que o treinador germânico terá forçosamente que optar por um ataque renovado.Neymar está castigado e Mbappé continua a recuperar de uma lesão sofrida diante do Toulouse, no passado mês de agosto, mas esperava-se que Edinson Cavani recuperasse dos problemas musculares na coxa esquerda e fosse opção para o encontro frente aos merengues... algo que não vai acontecer. Assim sendo, Mauro Icardi pode ser a grande novidade de Thomas Tuchel.O avançado argentino, que chegou a Paris proveniente do Inter de Milão, pode estrear-se a titular pela equipa francesa, sendo que a falta de ritmo competitivo pode mesmo ser um entrave. Sem contar com os 20 minutos diante do Estrasburgo, Icardi não joga desde o passado mês de maio... já lá vão quatro meses. O camaronês Choupo-Moting é outras das opções de Tuchel para o centro do ataque e Saravia e Di Maria assumem-se como as principais soluções para as alas.A juntar ao tridente ofensivo, o técnico alemão também não poderá convocar os lesionados Draxler, Kehrer e Dagba.