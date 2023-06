PSG deixa cair Nagelsmann

Apontado como o sucessor de Christophe Galtier ao comando do PSG, Julian Nagelsmann já não irá para Paris. A garantia é do jornal ‘L’Équipe’, revelando que as duas partes não chegaram a acordo em determinadas matérias após várias semanas de negociações. Por isso, os campeões franceses acabaram mesmo por deixar cair o técnico alemão de 35 anos. De acordo com a mesma fonte, os responsáveis parisienses, Luís Campos incluído, já avançaram para outro treinador, mas a sua identidade não é ainda conhecida. De qualquer forma, o PSG espera anunciar o novo técnico na próxima semana.