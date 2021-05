PSG deixa Icardi sair a 'preço de saldo'

Há um ano, Mauro Icardi custou 50 milhões de euros ao PSG. Dava nas vistas no emblema francês, emprestado pelo Inter, e para os parisienses parecia ser a aposta certeira. Parecia, sublinhe-se, uma vez que a aventura do argentino parece ter já fim à vista. Segundo o 'L'Équipe', Icardi não está satisfeito com o tempo de jogo que Mauricio Pochettino lhe tem dado e o clube francês também não o está com o que o jogador tem mostrado.





A publicação francesa avança mesmo que o PSG estará disposto a deixar sair o avançado por 35 milhões - menos 15 milhões do que custou... -, livrando-se assim também de um jogador que custa aos seus cofres 10 milhões de euros/bruto em salários anuais.