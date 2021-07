PSG empata com Chambly em jogo particular

O Paris Saint Germain empatou este sábado a dois golos com o Chambly (do Championnat National, o terceiro escalão francês), no segundo jogo particular de preparação para a nova temporada da equipa parisiense.





O jogo realizado no Centro de treinos de Ooredoo começou com um golo apontado por Mauro Icardi aos 19 minutos, de penálti, resultado que ficaria até ao descanso. Aos 57 minutos, o Chambly surpreendeu com um tento de Guillaume Heinry, que restabeleceu a igualdade no marcador. A equipa parisiense não demorou muito a responder e 5' depois Xavi Simons devolveu a vantagem ao fazer o 2-1. Contudo, o encontro viria mesmo a terminar em empate, já que aos 89 minutos Boubacari Doucouré marcou e fixou o 2-2 final.A equipa treinada por Mauricio Pochettino fez alinhar no onze inicial: Keylor Navas, Alloh, Kehrer, Bitshiabu, Gana, Simons, Gharbi, Fadiga, Fressange e Icardi. No banco de suplentes ficaram Ahamada, Dina Ebimbe, Draxler, Fernandez, Veliz, Kurzawa, Noireau e Rico.