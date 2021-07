PSG empata com Sevilha em particular disputado no Estádio Algarve

PSG e Sevilha empataram esta terça-feira a dois golos num jogo particular realizado no Estádio Algarve, em Faro.





Rakitic adiantou a formação orientada por Julen Lopetegui aos 40 minutos, na conversão de um penálti, estabelecendo o resultado que se verificava ao intervalo. A abrir o segundo tempo, Icardi empatou a partida (48'), mas, pouco depois, Oscar voltou a deixar os andaluzes em vantagem (63').Acabou por ser o jovem avançado Kenny Nagera, de 19 anos, a evitar aquele que seria o primeiro desaire dos parisienses nesta pré-época, ao fazer o empate no encontro aos 88 minutos.Este foi o último teste do conjunto orientado por Mauricio Pochettino - que não pode contar com Sergio Ramos por lesão - antes do arranque oficial da temporada marcado para domingo, onde os parisienses vão medir forças com o Lille, em jogo da Supertaça francesa.Já o Sevilha, que está a estagiar no Algarve, ainda vai disputar mais dois jogos particulares no sul do país , frente a Roma e Portimonense, antes de dar o pontapé de saída na nova época, a 15 de agosto, na 1.ª jornada da Liga espanhola contra o Rayo Vallecano.