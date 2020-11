PSG entra em contacto com o pai de Messi e posiciona-se para 'atacar' o craque em janeiro

A ESPN Argentina avança que o PSG entrou em contacto com o pai de Lionel Messi, que é também o empresário do jogador. O campeão francês quer convencer o avançado a assinar um pré-acordo já em janeiro, visando a transferência no próximo verão.





Depois de Messi ter manifestado interesse em deixar o Barcelona na última abertura de mercado, vários clubes fizeram uma aproximação ao craque. O Manchester City esteve perto de conseguir levá-lo para a Premier League, não fosse uma cláusula do contrato obrigar o jogador a permanecer mais uma temporada na Catalunha.O Mundo sabe que Messi termina o vínculo com os blaugrana em junho e quem tem condições financeiras para tal, posiciona-se já no sentido de poder garantir um dos melhores craques de sempre a custo zero.Jorge Messi já conhece, assim, as intenções do PSG, mas o pai e agente do jogador vai certamente esperar para ouvir outras propostas. Não são muitos os clubes no Mundo com capacidade financeira para suportar os elevados salários do avançado argentino...