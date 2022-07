PSG espera Renato Sanches

O português Renato Sanches deverá ficar com o futuro definido nos próximos dias. Com Nordi Mukiele já assegurado – o defesa do RB Leipzig vai assinar por cinco anos –, a prioridade é agora fechar a contratação do médio do Lille. De acordo com o ‘L’Équipe’, o PSG espera finalizar as negociações até quarta-feira, para que o jogador se junte aos trabalhos da equipa de Galtier depois de esta regressar da digressão ao Japão – realiza hoje o último jogo, frente ao Gamba Osaka –, até porque no próximo domingo arranca oficialmente a época, com a Supertaça frente ao Nantes.