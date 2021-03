PSG esteve perto de pagar 80 milhões por Griezmann

Na véspera do reencontro do PSG com o Barcelona, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o jornal 'L'Équipe' recordou que há quase cinco anos o clube francês esteve muito perto de contratar Antoine Griezmann, então no Atlético Madrid.





Em 2016 o PSG procurava um substituto para Zlatan Ibrahimovic e Griezmann esteve na agenda do clube. O avançado gaulês estava há duas épocas nos colchoneros e no Parque dos Príncipes o então diretor desportivo, Olivier Létang, sonhava juntar Griezmann e Cavani.A cláusula de rescisão do francês estava fixada em 80 milhões de euros e o PSG estava disposto a avançar. E por que não o fez? Segundo o 'L'Équipe' Griezmann declinou porque sentiu que o convite não foi suficientemente forte e acabou por renovar com o Atlético Madrid.O nome de Griezmann na altura não era tão sonante como os de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. O PSG iniciou conversações com o brasileiro nesse verão, mas só o contratou no verão seguinte. Nesse ano teve de se contentar com Jesé Rodríguez...Amanhã Griezmann visita o PSG com a camisola do Barcelona.