PSG inseguro lança enésimo ataque ao ceptro

O enésimo ataque ao ceptro! Será desta? Sem qualquer Champions no palmarés, o PSG defronta o Dortmund no Parque dos Príncipes, onde perdeu (2-3) com o Nice na sexta-feira. "Nunca nos rendemos, lutámos até ao último minuto. Dou nota máxima (10 em 10) à atitude dos jogadores", refere Luis Enrique, retirando a pressão de cima dos pupilos: "Se estamos obcecados pela Champions? Nunca é bom sinal estar obcecado por algo. Temos esperança e ambição. Queremos ganhar todas as provas, claro! Para conquistar a Champions há que ter uma grande equipa. Não só 11 jogadores... mas 23!"

Vitinha deve ser titular, podendo Danilo e Gonçalo Ramos começar o jogo no banco, enquanto Nuno Mendes continua a recuperar de lesão. Ugarte regressa ao onze e recebe elogios de Luis Enrique. "Tem sido uma enorme revelação para muita gente, uma das grandes surpresas deste início de época, mas já jogava bem no Sporting. É um grande reforço, Luís Campos (consultor para o futebol) trabalhou bem...", diz o técnico.

Edin Terzic está otimista. "Temos armas para lutar pela vitória", frisa o treinador do Borussia Dortmund.