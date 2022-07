PSG interessado em vender Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe poderá estar de saída do PSG, clube com o qual tem contrato até 2024. O nome do jogador, de 26 anos, tem sido bastante discutido dentro do clube, que pretende contratar Milan Skriniar, defesa do Inter de Milão.Chelsea, Juventus e Atlético de Madrid já demonstraram interesse em contratar o jogador francês mas o PSG não pretende facilitar a saída, exigindo 70 milhões de euros de acordo com o 'The Times'.Contudo, o defesa pretende ficar em França e nesse sentido, já reuniu com membros da direção dando conta desse desejo. Até ao momento ainda não há notícias de uma possível renovação entre o PSG e o jogador.