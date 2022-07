PSG marca conferência de imprensa 'surpresa' para terça-feira

No dia em que parte do plantel começa a pré-época com os habituais testes médicos, o PSG anunciou uma conferência de imprensa 'surpresa' para terça-feira, às 13 horas (hora portuguesa). Apesar do clube não ter revelado os motivos, é provável que se trate da apresentação oficial do novo técnico, Christophe Galtier, que chega do Nice para substituir Mauricio Pochettino.Os parisienses dão assim início à temporada, ainda sem a maioria das principais estrelas, já que os interncionais, que estiveram ao serviço das seleções em junho, estão autorizados a apresentar-se no próximo dia 11. É o caso dos portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira, o do trio composto por Messi, Mbappé e Neymar. Em sentido contrário, o ex-portista Vitinha decidiu abdicar da última semana de férias e junta-se mais cedo aos novos colegas.