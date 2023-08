PSG pondera apresentar queixa contra Mbappé e Real Madrid à FIFA

O PSG está a considerar apresentar uma queixa formal junto da FIFA contra Mbappé e o Real Madrid, por entender que o internacional francês já tem um pré-acordo para assinar com os merengues em junho de 2024 e a custo zero. A informação é avançada esta terça-feira pelo jornal inglês 'The Thelegraph'.A confirmar-se esta suspeita do emblema gaulês é algo que vai contra os regulamentos do organismo que rege o futebol mundial, visto que, segundo os mesmos, um jogador em final de contrato só pode negociar com outros clubes nos últimos de seis meses desse vínculo e esse não é o caso do avançado, de 24 anos. É que Mbappé tem contrato com o PSG até junho de 2024, pelo que só poderia decidir o futuro junto do Real Madrid a partir de janeiro do próximo ano.