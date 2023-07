PSG pondera fazer queixa à FIFA contra o Real Madrid por causa de Mbappé

De acordo com o jornal 'Telegraph', o PSG estará a ponderar fazer uma queixa à FIFA por causa da conduta do Real Madrid em relação a Kylian Mbappé. O clube francês está convencido de que o avançado já tem um acordo com os merengues para assinar no próximo verão e receber um prémio de assinatura de 160 milhões de euros.As suspeitas dos franceses aumentaram quando perceberam que o internacional francês não se quis reunir com o Al Hilal, clube saudita que queria contratar o jogador e estava disposto a oferecer um salário de 700 milhões de euros por uma épcoa ao dianteiro.A FIFA considera que abordar um jogador sem a permissão do clube que está a representar é uma ilegalidade.A novela parece não ter fim à vista, mas é certo que o PSG não quererá vender o craque a custo zero. O cenário mais provável poderá ser uma oferta do Real Madrid, que parece disposto a gastar milhões para a contratação do jogador antes do fim do mercado de transferências. Além dos merengues, Barcelona e Chelsea também estarão interessados.Recorde-se que Kylian Mbappé enviou uma carta ao PSG a informar o clube que tinha decidido não acionar o ano adicional de contrato (até 2025). Nasser Al-Khelaïfi afirmou que o jogador não assinaria livre por nenhuma equipa e que, se não quisesse assinar um novo contrato com os parisienses, a porta de saída estaria então aberta.