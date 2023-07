PSG prepara 'bomba' de mercado... em português

Bernardo Silva está a tornar-se numa das estrelas deste mercado. O internacional português tem contrato com o Manchester City até 2025, mas os rumores de que estaria disponível para uma transferência fizeram soar os alertas em vários clubes. E há um que, segundo o jornal 'Marca', está mesmo determinado a avançar para a contratação do craque português: o PSG.O clube francês já foi associado a Bernardo Silva antes, mas parece que agora é mesmo para avançar. Os parisienses sonham há muito com a conquista da Liga dos Campeões - que nem Messi foi capaz de lhes dar... - e consideram que a contratação do português é o 'golpe' de mercado certo para a construção de uma equipa capaz de conquistar o tão desejado troféu. Já para não falar que faria os adeptos esquecerem a...Jorge Mendes pode ser um trunfo. O empresário, que já este verão colocou Marco Asensio no Parque dos Príncipes, tem uma boa relação com Al Khelaifi e com Luís Campos.O mais difícil será chegar a um acordo com o Manchester City, que não deixará Bernardo sair por 'meia dúzia de tostões', até porque Pep Guardiola nunca escondeu o seu apreço pelo português. A vontade do jogador pode ser determinante.Recorde-se que Bernardo, que também já esteve na mira do Barcelona, foi também alvo do 'raide' que o futebol saudita está a fazer no mercado europeu.