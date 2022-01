PSG quer convencer Mbappé a renovar: os contornos do contrato em cima da mesa

O PSG continua a negociar a renovação com Mbappé que, como se sabe, termina contrato com o emblema francês no final de junho deste ano. Segundo informações do 'Telefoot', os parisienses procuram concretizar uma renovação de curta duração com o jogador francês, que já disse que não vai tomar nenhuma decisão sobre se renova ou sai para o Real Madrid até final da época.A ideia de Al Khaleifi e Leonardo é que o internacional gaulês, que se sente confortável em Paris, assine um contrato que pode fixar em um ou dois anos. Renovar agora é algo a que Mbappé não se opõe, de acordo com o 'The Telegraph'.Enquanto isso no Real Madrid mantém-se a calma e a certeza de que o avançado, de 23 anos, vai assinar pelos merengues no verão. Ancelotti estará mesmo a preparar a nova temporada já com o francês no plantel, segundo o 'As'.