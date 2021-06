PSG quer encaixar 100 milhões em vendas este verão

O PSG promete agitar o mercado de verão em França. Segundo o jornal 'L'Équipe', o clube precisa de angariar entre 80 a 100 milhões de euros para compensar as perdas decorrentes da falta de público nas bancadas e é expectável que venda alguns jogadores, até porque também quer ir ao mercado fazer algumas aquisições, de modo a tornar a equipa ainda mais competitiva.





Tanto Leonardo, o diretor desportivo, como Al-Khelaïfi, o presidente, querem reforçar algumas posições. Achraf Hakimi (Inter), Theo Hernandez (Milan) e Eduardo Camavinga (Rennes) são alguns dos futebolistas pretendidos. Além de Cristiano Ronaldo, que também tem sido apontado ao clube de Paris.Mas há muitos mais a sair, com o jornal francês a colocar Sarabia, Bakker, Diallo, Kehrer, Dagba e Kurzawa na lista de vendas.A saída de Mbappé - pretendido pelo Real Madrid - podia de uma assentada resolver a questão, mas o plano do PSG parece não passar por aí. O clube quer retê-lo, mas tudo pode depender da vontade do jogador.