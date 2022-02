PSG quis saída de Pochettino

A derrota do PSG aos pés do Nice, nos ‘oitavos’ da Taça, voltou a deixar Pochettino na corda bamba. De acordo com a imprensa francesa, o clube parisiense já tentara demitir o técnico em janeiro, mas tal não aconteceu, já que não foi encontrado um substituto. Na Ligue 1, o Lyon recebeu e venceu o Marselha (2-1) num jogo da 14ª jornada, que fora adiado pela ‘garrafada’ a Payet. A equipa de Sampaoli está no 3º lugar (40 pontos), já o Lyon é 7º, com 34.