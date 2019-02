PSG rescinde contrato com o médio Lassana Diarra

O médio Lassana Diarra e o Paris Saint-Germain rescindiram o contrato que vigorava até ao final da temporada 2018/19, anunciou o líder do campeonato francês de futebol no site oficial."O Paris Saint-Germain chegou a acordo com Lassana Diarra para rescindir o contrato, que expirava em 30 de junho de 2019. O clube agradece a Lassana o seu profissionalismo durante todo o tempo no Paris Saint-Germain e deseja-lhe felicidades nos próximos passos da carreira", indica o clube parisiense.O internacional francês, de 33 anos, chegou ao Parque dos Príncipes a meio da temporada passada, após uma breve passagem pelo Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, mas nunca se impôs ao serviço do campeão francês, tendo somado apenas 19 jogos oficiais, quatro deles na época atual.Ao longo da carreira, Diarra esteve sob o comando técnico de José Mourinho, por duas ocasiões, no Chelsea e no Real Madrid, além de ter representado clubes como Arsenal e Marselha, entre outros.