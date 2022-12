PSG revela que Nuno Mendes deve regressar aos treinos dentro de duas semanas

O PSG anunciou esta terça-feira que Nuno Mendes deve regressar aos treinos dentro de duas semanas, continuando entregue ao departamento médico do clube francês até lá.Nesse sentido, o lateral-esquerdo vai falhar, pelo menos, os próximos três encontros dos parisienses frente a Estrasburgo e Lens, da Ligue 1, e diante do Châteauroux, a contar para a Taça de França.O internacional português, recorde-se, lesionou-se na coxa ao serviço da Seleção Nacional no Mundial'2022, no jogo com o Uruguai, a 28 de novembro, tendo deixado o relvado em lágrimas.De referir que Renato Sanches, que sofreu uma contusão num particular com o Quevilly-Rouen, vai voltar aos treinos da equipa da capital francesa no final desta semana.