PSG sem margem para deslizes

Ultrapassado um mês de janeiro para esquecer (duas derrotas, um empate e uma vitória na liga), o PSG visita hoje o Montpellier na tentativa de virar a página... sabendo que um desaire coloca em risco a liderança isolada. Neymar é ausência de peso, com "fadiga muscular", mas há uma boa notícia: regressado de lesão na Taça, mas poupado na última jornada por precaução, Nuno Mendes está de volta aos eleitos, juntando-se a a Danilo, Renato Sanches e Vitinha, este último tema na antevisão de Galtier. "Não vou dizer que jogou mal, simplesmente foi lhe pedido um papel que não é o mais indicado para ele", disse sobre o jogo menos conseguido do luso frente ao Reims.

Toda a ronda 21 disputa-se hoje, com o Lens (2º, a 3 pontos do PSG) a receber o Nice. Já o Marselha, 3º a 6 pontos da liderança, vai a Nantes, ainda sem Vitinha, mas com Nuno Tavares na comitiva.