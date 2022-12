Rabiot revela o que o irrita em Mbappé: «Não sei por que faz isso»

Adrien Rabiot revelou o que o irrita em Kylian Mbappé, com quem partilha balneário na seleção francesa. Em declarações à 'Carré', o médio da Juventus falou acerca de um hábito que o avançado do PSG costuma ter quando fala com os jornalistas."Kylian Mbappé irrita-me quando muda a voz para as entrevistas. Quando ele fala connosco, fala normal e depois nas entrevistas muda completamente a voz. Não sei porque é que faz isso. É irritante, stressa-me realmente. Penso que toda a gente reparou nisso", atirou Rabiot.