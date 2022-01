Rácio de golos/remates de Messi surpreende: no 'Big Five' pior só... João Cancelo

O início de aventura de Leo Messi no Paris SG não está a ser propriamente feliz e os números, que tantas vezes servem para definir o que é positivo ou negativo, não enganam. E há uma estatística que diz praticamente tudo sobre aquilo que o argentino tem feito no clube francês. Ou melhor, aquilo que não tem feito, que é marcar golos, uma tarefa na qual se notabilizou nos seus tempos de glória no Barcelona.Dados partilhados pelo 'Daily Mail' mostram mesmo que La Pulga é o segundo jogador das cinco principais ligas europeias com pior rácio de golos marcados por remate: o argentino tem 1 golo em 44 remates feitos na Ligue 1. Pior do que Messi apenas João Cancelo, que conta com um golo nos 46 remates que já fez. Mas aqui a diferença é que Messi é um avançado e Cancelo um lateral (bastante ofensivo).Messi tem, por exemplo, menos 1 remate do que Bruno Fernandes, mas o português conta até ao momento com 7 golos. Quer isto dizer que o médio do Manchester United marca um golo a cada 6,4 remates, uma média bastante interessante para um jogador da zona intermediária. Já Cristiano Ronaldo, está ligeiramente atrás de Bruno, com um golo a cada 7,8 remates (tem 8 golos, num total de 63 disparos). Nota ainda para outros portugueses, como Diogo Jota (um golo a cada 5,9 remates), Beto (um golo a cada 5,2 remates), Gonçalo Guedes (um golo a cada 6,2 remates) e Rafael Leão (um golo a cada 8,6 disparos).Quanto aos homens em maior destaque, Robert Lewandowski confirma o seu estatuto de goleador, com os seus 23 golos num total de 96 remates. O polaco marca um golo a cada 4,1 remates, sendo que por partida totaliza em média 4,8 disparos.