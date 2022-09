Renato está de regresso e pode defrontar o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sem jogar desde 6 de setembro e ausente nos jogos da Seleção, Renato Sanches já trabalhou ontem sem limitações no PSG e pode regressar amanhã, frente ao Nice, e ser também opção diante do Benfica, na Luz, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira. Messi e Mbappé estiveram ontem ausentes mas já se treinam hoje com a equipa, enquanto Verrati apenas deverá estar apto frente ao Benfica.