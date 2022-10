Renato Sanches deve falhar jogo com o Benfica

Renato Sanches deverá falhar a visita do Paris SG ao Estádio da Luz, na quarta-feira, segundo adianta este domingo o 'L'Equipe'. De acordo com a informação do diário gaulês, a lesão sofrida diante do Nice, no sábado, não é grave, mas Christophe Galtier e a equipa médica dos parisienses não querem forçar nem arriscar uma nova recaída no problema anteriormente contraído no adutor da perna direita - e que o fez ficar fora de ação durante três semanas. Nesse jogo, refira-se, Renato entrou aos 72' e acabou por sair aos 88'."Enquanto fez um carrinho, sentiu uma picada. Tinha vindo de uma lesão e decidimos que era preferível tirá-lo de campo", explicou após a partida o técnico do Paris SG, que neste duelo com o Benfica deverá contar com todos os restantes elementos, à exceção de Presnel Kimpembe, com regresso marcado para dentro de duas semanas.