Renato Sanches e o pouco tempo de utilização no PSG: «Não estou feliz, mas respeito a decisão»

Renato Sanches regressou aos relvados no mês passado, depois de recuperar de uma lesão, mas não tem somado os minutos que desejava pelo PSG desde então, como revelou após o triunfo (3-1) dos parisienses sobre o Montpellier."Só preciso de ganhar um pouco de confiança e jogar um pouco mais. Voltei de lesão e sei que é um pouco complicado. É um pouco frustrante, porque é difícil jogar bem quando regressas de lesão. Sinto-me bem, só preciso de jogar um bocado mais", referiu o internacional português ao 'L'Équipe', no final de um encontro onde foi lançado em campo aos 32 minutos, para render o lesionado Sergio Ramos.O médio, de 25 anos, foi mais longe e confessou não estar contente com as escolhas de Christophe Galtier. "É o treinador quem escolhe os jogadores. Eu não estou feliz, é normal que de vez em quando queira jogar mais. Mas respeito a decisão do treinador, é ele quem decide. Estou aqui para dar o meu melhor", frisou.Recorde-se que, desde que ingressou no PSG no último verão, Renato Sanches soma 601 minutos divididos por 17 jogos pelo clube da capital francesa.