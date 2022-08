Renato Sanches pode ir a jogo diante do Montpellier

O treinador Christophe Galtier convocou Renato Sanches para o duelo de hoje com o Montpellier, o que significa que o internacional português poderá estrear-se ao serviço do seu novo clube e com o privilégio de o fazer em pleno Parque dos Príncipes. Os restantes integrantes da armada portuguesa que brilha no emblema da capital francesa – Danilo Pereria, Nuno Mendes e Vitinha – também estão todos na lista.

Destaque ainda para o ‘menino bonito’ Kylian Mbappé, que depois de recuperar de um pequeno problema físico, integra os eleitos e deverá formar um verdadeiro trio de luxo com Messi e Neymar. Será este um problema para o treinador do PSG? Resposta na ponta da língua de Galtier: “Claro que não! Não há dificuldade nenhuma. É um grande privilégio poder contar com o Kylian Mbappé neste trio de ataque.”