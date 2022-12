Renato Sanches recorda dificuldades: «Achava que estava pronto para ficar sozinho»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Renato Sanches concedeu uma entrevista à revista alemã de moda ‘Views’, recordando a passagem pelo Bayern, para onde se transferiu em 2016, com 18 anos.





“Escolhi o Bayern porque eles me queriam muito. Quando o clube daquela dimensão te quer contratar, fica difícil dizer que não”, lembrou, antes de explicar o que correu mal. “O início foi difícil. Achava que estava pronto para ficar sozinho, para enfrentar o desafio, mas agora sei que não estava. Não esperava passar o que passei, lesionar-me no primeiro treino. Fiquei sozinho e lesionado e é óbvio que não te sentes bem”, disse, admitindo que sentiu a pressão de jogar no Bayern e que “estar feliz influencia” o seu nível de jogo. Já sobre a chegada ao PSG adiantou: “Escolhi Paris porque adoro França. Neste verão, pensei que finalmente era a hora certa para vir.”