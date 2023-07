Renato Sanches trabalha com o 'Doutor Milagres' no Porto

View this post on Instagram A post shared by Paulo Alexandre Araujo (@pauloaraujo888)

Enquanto não regressa ao trabalho no PSG - os internacionais iniciarão a pré-época na próxima segunda-feira -, Renato Sanches vai preparando-se para a nova temporada no Porto, através da ajuda de Paulo Araújo. O mestre em medicina tradicional chinesa é conhecido como 'Doutor Milagres' por recuperar jogadores com problemas físicos em tempo recorde. No FC Porto, ficou célebre, por exemplo, o caso de Pepe.Foi o próprio Paulo Araújo a partilhar o momento no seu Instagram, através de uma fotografia em que surgia ao lado não só de Renato Sanches mas também de Lucas João (saiu recentemente do Reading) e de Lucas Torreira, médio do Galatasaray que recupera de lesão."Sempre felizes com a dureza do trabalho", escreveu o médico.