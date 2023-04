Reveladas perdas milionárias do PSG: números são assustadores

A DNCG, responsável por fiscalizar as contas dos clubes franceses, divulgou esta semana os balanços da época passada e há um dado que salta à vista: o PSG acumulou prejuízos inéditos em comparação com os últimos anos.O clube da capital francesa sofreu um défice de 368 milhões de euros - o pior de sempre em França - algo que levou a um aviso da UEFA, através de uma sanção, por não respeitar o fair-play financeiro, em agosto.Na última época, o PSG gastou 181 milhões de euros em transferências, quantia a que se somaram 39,4 milhões de euros pagos a agentes e intermediários.As contratações de Messi, Sergio Ramos, Donnarumma ou Hakimi tiveram impacto na massa salarial dos parisienses, que alcançou um registo histórico de 729 milhões de euros. A folha salarial dos parisienses aumentou 109%, algo que vai obrigar o português Luís Campos a equilibrar o plantel, com algumas saídas, no próximo mercado de transferências, na procura de soluções que evitem uma sanção com a entrada em vigor do novo fair-play financeiro.