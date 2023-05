RMC Sport diz que "acordo secreto" levou ao pedido de desculpas de Messi

A RMC Sport adianta esta quinta-feira que o vídeo partilhado por Leo Messi, no qual o argentino pediu desculpas ao Paris SG e aos seus colegas por ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização, surgiu na sequência de um acordo secreto assinado pela direção dos parisienses e os representantes do jogador argentino.De acordo com a emissora, nesse contrato estava expresso que Leo Messi teria de fazer o pedido de desculpas público e, em contrapartida, o Paris SG deixaria o jogador voltar a apresentar-se nos treinos no início da semana, ao invés de ficar 14 dias sem poder aceder ao centro de treinos do clube.Na sua comunicação, o Paris SG anunciou que a redução da suspensão se devia a bom comportamento , mas este ponto de consenso entre ambas as partes surgiu por outra razão. Basicamente, sempre segundo a RMC Sport, assim que receberam a comunicação do castigo, os representantes de Messi agiram de forma bastante rápida, tentando que Messi não ficasse tanto tempo sem treinar.O entendimento verbal foi alcançado rapidamente, mas como não confiavam na palavra dos dirigentes do clube, os elementos do clã Messi terão exigido que tudo ficasse por escrito, por temerem que, depois do vídeo ser partilhado, estes dessem o dito por não dito e Leo ficasse mais uma semana sem treinar.No final, o acordo escrito (e o verbal) foram mesmo cumpridos e La Pulga voltou a trabalhar esta segunda-feira . Resta apenas saber se voltará a jogar pelo clube da capital. Isso, segundo a RMC Sport, não está expresso nesse tal contrato que o PSG nega, mas que a emissora mantém como verdadeiro.