Rothen e a ida de Neymar a torneio de poker: «Não é a primeira vez que urina sobre o clube»

As imagens de Neymar a jogar poker em Paris, no dia seguinte, e a comer um hamburguer numa conhecida cadeia de 'fast food', deixou Jérôme Rothen bastante irritado. O antigo jogador do PSG tem sido muito crítico do comportamento do brasileiro e voltou a não poupar o internacional canarinho."Não é a primeira vez que urina sobre o clube, sobre os jogadores, sobre os dirigentes, sobre o treinador, sobre o corpo médico e, sobretudo, sobre todos os amantes do PSG. Entristece-me ver isto", disse o antigo médio, de 44 anos, à RMC Sport."Ele não quer entender as coisas. Podes criticá-lo ou dizer-lhe que está mal, mas ele não ouve nada. O problema é que desde que chegou ninguém no clube lhe disse que isto não é correto. Eu falo nisto há algum tempo. O Luís Campos disse há pouco tempo que ele tem estado perfeito até agora, quero acreditar que sim. Mas o problema é o que mostra quando vai para o terreno de jogo."