Salário milionário para Pochettino no PSG: argentino é o mais bem pago da história do clube

Mauricio Pochettino foi o escolhido pelo Paris Saint-Germain para suceder a Thomas Tuchel no comando técnico do tricampeão francês. Afastado dos bancos desde que saiu do Tottenham, em novembro do ano passado, Pochettino assinou contrato até junho de 2022 com mais um ano de opção e esta quinta-feira o 'L'Équipe' revelou os detalhes de um acordo verdadeiramente milionário.





Desde logo, o treinador argentino de 48 anos torna-se no mais bem pago da história do PSG, nomeadamente no 'reinado' de Nasser Al-Khelaïfi, que assumiu o clube em 2011 e contratou, além de Tuchel, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc e Unai Emery.Segundo o 'L'Équipe', Pochettino negociou um salário líquido mensal de 525 mil euros nesta primeira época, cerca de 6,3 milhões de euros anuais. Na próxima, o vencimento mensal do argentino vai subir para os 625 mil euros (7,5 milhões/ano) e, caso cumpra a temporada opcional, passará a ganhar 670 mil euros por mês, ultrapassando os 8 milhões de euros por ano.