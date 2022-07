Sarabia de transferível a peça chave do Paris SG: época no Sporting foi decisiva

Nasser Al Khelaifi anunciou recentemente uma nova cara do Paris SG para a nova temporada e, ao que parece, uma das novidades desse novo PSG será Pablo Sarabia. Ao contrário do que se apontava inicialmente, o internacional espanhol vai ficar no plantel parisiense para a nova temporada e, segundo o 'AS', é mesmo visto como peça importante para Luís Campos, o português que chegou este ano para assumir a função de conselheiro do presidente.De acordo com o diário espanhol, esse novo estatuto foi ganho por Sarabia por conta da temporada que assinou no Sporting, com 21 golos e 9 assistências, mas também pelo facto de se ter sempre exibido em bom plano na seleção espanhola, onde Luis Enrique o tratou também como peça chave no seu esquema.O agora ex-leão é dado mesmo como exemplo daquilo que Al Khelaifi e Luís Campos querem ver no novo PSG, com a ideia "menos Neymar e mais Sarabia", segundo o 'AS'. A ideia, explica, é ter um plantel com futebolistas comprometidos e que aportem um grande rendimento desportivo. Sarabia é disso exemplo e agora, com o mercado aberto, passa de transferível a intocável... Só uma oferta por um preço muito elevado fará o clube francês mudar a sua ideia.